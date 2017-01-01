Манжета для кинезитерапии, натуральная кожа, 1 шт.
990 руб.
- В наличии
- Код: 22011
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Манжета на голень для кинезитерапии - отличный аксессуар для дома и тренажерного зала.
Манжета на голень для тяги на тренажерах из натуральной кожи 1 шт. Выполнена из толстой кожи КРС с усиленным цельносварным стальным полукольцом. Поролоновая вставка, стальные заклепки. Длина без ремешка 30 см, ширина 9 см. Язычок длиной 23 см, шириной 3,5 см. Максимальная нагрузка 90 кг. Манжеты для ног предназначены для выполнения упражнений кинезитерапии и лечебной физкультуры на тренажерах, в силовых мультистанциях, кроссоверах и тренажерах Бубновского. Силовые тренажеры, кроссоверы нашли свое применение в различных видах спорта таких как фитнес, пилатес, йога, кроссфит (crossfit), тяжелая и легкая атлетика, MMA, единоборства, бокс, лыжный спорт, бег и другие. Популярные упражнения для ног на нижнем блоке:
- махи ногой вперед (трицепс бедра)
- махи ногой назад (ягодичная мышца)
- махи ногой в сторону (боковая/внутренняя мышца бедра, профилактика «галифе»)
- тяга сгибание ноги лежа (икроножная мышца)
Основные преимущества и характеристики манжеты для голени:
Манжета для ног изготовлена из натуральной кожи. Толстая кожа (КРС) крупного рогатого скота, усиленное цельносварное стальное полукольцо, стальные заклепки.
Универсальность тренажера. Отлично подходят для кинезитерапии и лечебной физкультуры, фитнес тренировки и упражнений. Манжеты для тяги пользуются популярностью как у женщин, так и у мужчин. Также манжеты для тяги ногой применяются в нескольких упражнениях известного доктора Бубновского, это необходимый элемент и в тренажёрах Бубновского.
Эффективность. Тренировки и занятия с универсальным спортивным аксессуаром - манжета для тяги на тренажере, демонстрируют весьма высокие спортивные результаты. Их используют, как для коррекции фигуры, особенно для накачивания рельефа мышц ног, так и для придания округлых форм ягодицам.
Оплата товара при получении. Доставка по России почтой и транспортными компаниями СДЭК, КИТ, и др.
Успейте купить манжету для кинезитерапии по низкой цене!
|Основные атрибуты
|Производитель
|Бизон
|Страна производитель
|Россия
|Тип
|Манжеты
|Материал
|Натуральная кожа
|Цвет
|Черный
|Длина
|30.0 (см)
|Ширина
|9.0 (см)
|Состояние
|Новое
|Максимальная нагрузка
|90 кг
- Цена: 990 руб.