Корзина
42 отзыва
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или индивидуального предпринимателя.
+79276819167
Интернет-магазин "КроссФитМаг"
Корзина

Манжета для кинезитерапии, натуральная кожа, 1 шт.

Новинка Манжета для кинезитерапии, натуральная кожа, 1 шт.
  • Манжета для кинезитерапии, натуральная кожа, 1 шт., фото 2
  • Манжета для кинезитерапии, натуральная кожа, 1 шт., фото 3
  • Манжета для кинезитерапии, натуральная кожа, 1 шт., фото 4
  • Манжета для кинезитерапии, натуральная кожа, 1 шт., фото 5

990 руб.

  • В наличии
  • Код: 22011
Купить
+79276819167
Манжета для кинезитерапии, натуральная кожа, 1 шт.Манжета для кинезитерапии, натуральная кожа, 1 шт.
990 руб.
В наличии
Купить
+79276819167
  • Условия оплаты и доставки
  • График работы
  • Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа

Манжета на голень для кинезитерапии - отличный аксессуар для дома и тренажерного зала.

       Манжета на голень для тяги на тренажерах из натуральной кожи 1 шт. Выполнена из толстой кожи КРС с усиленным цельносварным стальным полукольцом. Поролоновая вставка, стальные заклепки. Длина без ремешка 30 см, ширина 9 см. Язычок длиной 23 см, шириной 3,5 см. Максимальная нагрузка 90 кг. Манжеты для ног предназначены для выполнения упражнений кинезитерапии и лечебной физкультуры на тренажерах, в силовых мультистанциях, кроссоверах и тренажерах Бубновского. Силовые тренажеры, кроссоверы нашли свое применение в различных видах спорта таких как фитнес, пилатес, йога, кроссфит (crossfit), тяжелая и легкая атлетика, MMA, единоборства, бокс, лыжный спорт, бег и другие. Популярные упражнения для ног на нижнем блоке:

  • махи ногой вперед (трицепс бедра)
  • махи ногой назад (ягодичная мышца)
  • махи ногой в сторону (боковая/внутренняя мышца бедра, профилактика «галифе»)
  • тяга сгибание ноги лежа (икроножная мышца)

купить манжету на голень для кинезитерапии Основные преимущества и характеристики манжеты для голени:

манжета для ног кинезитерапии  Манжета для ног изготовлена из натуральной кожи. Толстая кожа (КРС) крупного рогатого скота, усиленное цельносварное стальное полукольцо, стальные заклепки.

кожаная манжета для тяги на тренажерах по низкой цене  Универсальность тренажера. Отлично подходят для кинезитерапии и лечебной физкультуры, фитнес тренировки и упражнений. Манжеты для тяги пользуются популярностью как у женщин, так и у мужчин. Также манжеты для тяги ногой применяются в нескольких упражнениях известного доктора Бубновского, это необходимый элемент и в тренажёрах Бубновского.

манжета для тяги из кожи  Эффективность. Тренировки и занятия с универсальным спортивным аксессуаром - манжета для тяги на тренажере, демонстрируют весьма высокие спортивные результаты. Их используют, как для коррекции фигуры, особенно для накачивания рельефа мышц ног, так и для придания округлых форм ягодицам.

манжеты кожаные для кинезитерапии заказать  Оплата товара при получении. Доставка по России почтой и транспортными компаниями СДЭК, КИТ, и др.

Успейте купить манжету для кинезитерапии по низкой цене!

манжета бубнового на голень из натуральной кожи манжеты для кинезитерапии бубновского по низкой цене манжеты к силовым тренажерам цена

Купить

Основные атрибуты
Производитель  Бизон
Страна производительРоссия
ТипМанжеты
МатериалНатуральная кожа
Цвет Черный
Длина30.0 (см)
Ширина9.0 (см)
СостояниеНовое
Максимальная нагрузка90 кг
  • Цена: 990 руб.
Сайт создан на платформе Tiu.ru
Интернет-магазин "КроссФитМаг" | Пожаловаться на контент | Политика в отношении обработки персональных данных