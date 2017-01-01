Манжета на голень для кинезитерапии - отличный аксессуар для дома и тренажерного зала.

Манжета на голень для тяги на тренажерах из натуральной кожи 1 шт. Выполнена из толстой кожи КРС с усиленным цельносварным стальным полукольцом. Поролоновая вставка, стальные заклепки. Длина без ремешка 30 см, ширина 9 см. Язычок длиной 23 см, шириной 3,5 см. Максимальная нагрузка 90 кг. Манжеты для ног предназначены для выполнения упражнений кинезитерапии и лечебной физкультуры на тренажерах, в силовых мультистанциях, кроссоверах и тренажерах Бубновского. Силовые тренажеры, кроссоверы нашли свое применение в различных видах спорта таких как фитнес, пилатес, йога, кроссфит (crossfit), тяжелая и легкая атлетика, MMA, единоборства, бокс, лыжный спорт, бег и другие. Популярные упражнения для ног на нижнем блоке:

махи ногой вперед (трицепс бедра)

махи ногой назад (ягодичная мышца)

махи ногой в сторону (боковая/внутренняя мышца бедра, профилактика «галифе»)

тяга сгибание ноги лежа (икроножная мышца)

Основные преимущества и характеристики манжеты для голени:

Манжета для ног изготовлена из натуральной кожи. Толстая кожа (КРС) крупного рогатого скота, усиленное цельносварное стальное полукольцо, стальные заклепки.

Универсальность тренажера. Отлично подходят для кинезитерапии и лечебной физкультуры, фитнес тренировки и упражнений. Манжеты для тяги пользуются популярностью как у женщин, так и у мужчин. Также манжеты для тяги ногой применяются в нескольких упражнениях известного доктора Бубновского, это необходимый элемент и в тренажёрах Бубновского.

Эффективность. Тренировки и занятия с универсальным спортивным аксессуаром - манжета для тяги на тренажере, демонстрируют весьма высокие спортивные результаты. Их используют, как для коррекции фигуры, особенно для накачивания рельефа мышц ног, так и для придания округлых форм ягодицам.

Оплата товара при получении. Доставка по России почтой и транспортными компаниями СДЭК, КИТ, и др.

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